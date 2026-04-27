ಸೋಮವಾರ, 27 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ವಿಡಿಯೊ: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೈಹಿಡಿದು ತನ್ನತ್ತ ಎಳೆದ ಯುವತಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 27 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 4:43 IST
Last Updated : 27 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 4:43 IST
ವಿಡಿಯೊ: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೈಹಿಡಿದು ತನ್ನತ್ತ ಎಳೆದ ಯುವತಿ

ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೈಹಿಡಿದು ಎಳೆದ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆ
ಜೈಪುರದ ಹೋಟೆಲ್‌ನಿಂದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಹಠಾತ್ತನೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಿದ್ದಾಳೆ.
ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ
ಘಟನೆ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಯುವತಿಯ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ
ಈ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭದ್ರತಾ ಲೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಯುವತಿಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಘಟನೆಯ ನಂತರವೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 57 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು.
ತಂಡದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ.
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
