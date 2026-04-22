ಬುಧವಾರ, 22 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಅಜೇಯ ಶತಕ: ರೋಹಿತ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮುರಿದು, ಹಲವು ದಾಖಲೆ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಅಭಿಷೇಕ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 22 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 3:23 IST
Last Updated : 22 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 3:27 IST
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಹಲವು ಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಟಿ20 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೇಗದ ಶತಕ
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 50ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಸಾಧನೆ
ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇವಲ 184 ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ಶತಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಸಾಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿತ
ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 8 ಶತಕಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್
ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ 135 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಗೌರವ ಪಡೆದರು.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
135
ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರನ್
10
ಒಟ್ಟು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
9
ಟಿ20 ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಒಟ್ಟು ಶತಕಗಳು
47
ಶತಕ ಗಳಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಎಸೆತಗಳು
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
