ನವದೆಹಲಿ: ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಜಿತ್‌ ವಾಡೇಕರ್‌ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌, ಅನಿಲ್‌ ಕುಂಬ್ಳೆ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಅಜರುದ್ದೀನ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

Deeply saddened to hear about the demise of Ajit Wadekar Sir. He was someone who was instrumental in bringing out the best in us during the 90s. We’ll always be grateful for his advice and guidance. Praying for strength for his family during this difficult time. 🙏 RIP pic.twitter.com/coSyac73ot — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 16, 2018

ವಾಡೇಕರ್‌ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ನೋವಾಯಿತು. 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ನನ್ನಂತಹ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ.

-ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌

**

#AjitWadekar sir .. such an iconic person..deeply saddened by his demise!! Sir was a father figure for me.. May his soul rest in peace! My Heartfelt Condolences to the family..⁦⁦@BCCI⁩ pic.twitter.com/xLMb2i82B2 — Mohammed Azharuddin (@azharflicks) August 15, 2018

ವಾಡೇಕರ್‌, ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದ ಧ್ರುವತಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ನನಗೆ ತಂದೆ ಸಮಾನರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ದುಃಖ ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕರುಣಿಸಲಿ.

-ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಅಜರುದ್ದೀನ್‌

***

Deeply saddened by the passing away of #AjitWadekar He was more than a coach to the entire team - a father figure and a shrewd tactician. My heartfelt condolences to his family and loved ones. He will be missed. Thank you Sir for the confidence shown in my ability! 🙏 — Anil Kumble (@anilkumble1074) August 16, 2018

ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟ ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಾರದಂತಹದ್ದು.

-ಅನಿಲ್‌ ಕುಂಬ್ಳೆ

**

Look at me, thrilled to bits, sitting in the lap of the superstar Indian captain, thanks to my dad. 😌#RIPAjitWadekar pic.twitter.com/gDdqtu9cZ4 — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) August 16, 2018

ವಾಡೇಕರ್‌, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ. ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ನೋವು ತಂದಿದೆ.

-ಸಂಜಯ್‌ ಮಾಂಜ್ರೇಕರ್‌

**

V sad news-Ajit Wadekar passing away-only Indn Capt to win 3 series in a row-2 away 1 at home-ALW was good contemporary-we had differences o opinion but always respected glory o Crkt-fine batsman & great close in catch-served Indn Crkt w/aplomb as player/Selectr/Coach-RIP Jeetu! — Bishan Bedi (@BishanBedi) August 15, 2018

ನಾನು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾಯಕ, ಕೋಚ್‌, ಆಯ್ಕೆಗಾರನಾಗಿ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾರದ್ದು.

-ಬಿಷನ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಬೇಡಿ

**

Still reliving old memories... pic.twitter.com/tdKXbC6P45 — VINOD KAMBLI (@vinodkambli349) August 16, 2018

ಟೆಸ್ಟ್‌ ಆಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದವರು ವಾಡೇಕರ್‌. ಅವರ ಹೆಸರು ಅಜರಾಮರ.

-ವಿನೋದ್‌ ಕಾಂಬ್ಳಿ