ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಅಸಮಾಧಾನ

ಮುಂಬೈ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಗದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವು 26 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಗ್ರೀನ್ ಅವರನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹25 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ ಆದ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿದ್ದರು.

ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ 10 ಎಸೆತ ಆಡಿದ್ದ ಅವರು 18 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂಬೈ ಆಟಗಾರರು ಕೋಲ್ಕತ್ತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ದಂಡಿಸಿದ್ದು ಆರು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಅವರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, 'ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ರಹಾನೆ ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಭಾಗದ ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸಮಯ ಬೌಲಿಂಗ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. 'ಬೌಲಿಂಗ್ ಹೊರೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲು ಗ್ರೀನ್ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 10–12 ದಿನ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನೈಟ್ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಮೊದಲೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಕ್ತಾರರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕೇವಲ ಏಳು ಎಸೆತಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದರು. 'ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ಗಳು ಗಾಯಾಳಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಇತರ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿತ್ತು' ಎಂದೂ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರಹಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.