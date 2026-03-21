ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ವೇಗಿ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಅವರು ಕೆಳ ಬೆನ್ನುನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೆಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅವರೂ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಅವರು ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ಎದುರಿನ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಅಲಭ್ಯರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

'ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಅವರು ಕೆಳಬೆನ್ನುನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಬಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗುಣಮುಖರಾಗಲು 8 ರಿಂದ 12 ವಾರಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಆಡುವುದು ಅನುಮಾನ' ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

29 ವರ್ಷದ ಆಕಾಶ್ ಅವರು ಈಚೆಗೆ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಎದುರು ಆಡಿದ್ದರು. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿಲ್ಲ.