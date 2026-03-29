ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ, 19ನೇ ಆವೃತಿಗೆ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಚೆನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಅಂಬಾಟಿ ರಾಯುಡು ಅವರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಆಜೇಯ 69 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ, ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರು.

ಈಗಾಗಲೇ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಂಬಾಟಿ ರಾಯುಡು, 'ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳಬೇಕು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ನೋಡಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಟ್ರೇಲರ್ ಮಾತ್ರ. ವಿರಾಟ್ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎಂದಿಗೂ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಷಟು ಸದೃಢವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೆಡ್ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕ ಎಂದು ರಾಯುಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಫಿಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡವನ್ನು ನಂ.1 ಶ್ರೇಯಾಂಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಇವರ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ 2018-19ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ತಂಡವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಫೈನಲ್ಗೂ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು' ಎಂದು ರಾಯುಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.