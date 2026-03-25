RCB ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಸಂಚಲನ

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 28ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನು ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟವು ₹16,700 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ತಂಡದ ಸಿಇಒ ಆರ್ಯಮಾನ್ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಯಾರು?ಭಾರತದ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಉದ್ಯಮ ಕುಟುಂಬವಾಗಿರುವ ಬಿರ್ಲಾ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿಯಾಗಿರುವ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಉದ್ಯಮಿ, ಗಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇವರು ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಳಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಆರ್ಯಮಾನ್ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರ ಸಹೋದರಿ. 1994 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು, ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.ಅನನ್ಯಾ ಅವರು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ತಮ್ಮ 17 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೈಕ್ರೋಫಿನ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸಣ್ಣ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕ್ರಮೇಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕಿರುಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು.ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲದ ಅವರು ಐಷಾರಾಮಿ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಇಕೈ ಅಸೈ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಅವರ ವ್ಯವಹಾರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಈಗ ಹಣಕಾಸು, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿವೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಉದ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಈಗ RCB ಸಿಇಒ: ಯಾರು ಈ ಆರ್ಯಮಾನ್ ಬಿರ್ಲಾ.ಉದ್ಯಮದ ಜೊತೆ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ, ಜಾಗತಿಕ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಂಗಲ್ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ 'ಪ್ಲಾಟಿನಂ' ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ, ಅವರ ಸಹೋದರ ಆರ್ಯಮಾನ್ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು, ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅನನ್ಯಾ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 11 ಲಕ್ಷ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ತಂಡದ ಸಹ ಮಾಲಕಿಯಾಗಿರುವ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ಗೆ ಕಾವ್ಯಾ, ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಅನನ್ಯಾ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.