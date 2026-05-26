ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿದರೇ ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್?

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ 2026 ರ ಆವೃತಿಯಲ್ಲಿ 4 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಪ್ಲೇ–ಆಫ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ. ಕೊನೆಯಾದಾಗಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮೀಮ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ನಡುವೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂಬ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟಣೆಗಳಿಲ್ಲ.</p><p>ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಒಳಗೊಂಡ ಮೀಮ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಪ್ಲೇ–ಆಫ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳ ವಿಡಿಯೊ ಅಥವಾ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದೆಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ.</p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಟೀಕೆಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದಂತೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರುತು ದುರುಪಯೋಗವಾಗುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಡಂಬನೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಸದ್ಯ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನಟ ನಟಿಯರ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಾಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.