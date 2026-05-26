ವಿರಾಟ್ ಜೊತೆಗಿನ ರೀಲ್ಸ್ ಸೇರಿ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಶದೀಪ್..

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಆರಂಭಿಕ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು, ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ನಂತರದ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ತಲುಪದೆ ಲೀಗ್ನಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದೀಗ ತಂಡದ ವೇಗಿ ಆರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p><p>ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರೀಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಆ ವಿಡಿಯೊ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.5 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.</p><p>ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರತೀ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ 10ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಡಿದ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 14 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಶದೀಪ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, 'ಗುರಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಶತಕ ಗಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು' ಎಂದು ಅರ್ಶದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.</p><p>ಇದಕ್ಕೆ 'ನಾವು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಬ್ಬನಿಯಲ್ಲೂ ಶತಕ ಬರುತ್ತಿತ್ತು' ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ, ಈ ತಮಾಷೆಯ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅರ್ಶದೀಪ್ ಅವರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರು 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 44 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ.