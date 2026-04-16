ಗುರುವಾರ, 16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಐಪಿಎಲ್: '100 ವಿಕೆಟ್' ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 15:57 IST
Last Updated : 16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 15:57 IST
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

IPL 2026: '100 ವಿಕೆಟ್' ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್

ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ವೇಗಿ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 100 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಎಡಗೈ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು
ಭಾರತದ ಎಡಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ 100 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಡಗೈ ವೇಗಿಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಕ್ಕಲ್ಟನ್ ವಿಕೆಟ್
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಯಾನ್ ರಿಕ್ಕಲ್ಟನ್ ಅವರನ್ನು ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಅಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.
ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ವೇಗಿ
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಸದ್ಯ 102 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಡಗೈ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್, ಜಯದೇವ್ ಉನದ್ಕಟ್, ಆಶಿಷ್ ನೆಹ್ರಾ ಮತ್ತು ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಎಡಗೈ ವೇಗಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
1

ಟ್ರೆಂಟ್‌ ಬೌಲ್ಟ್‌: 144 ವಿಕೆಟ್‌

2

ಜಯದೇವ್‌ ಉನದ್ಕಟ್‌: 114 ವಿಕೆಟ್‌

3

ಆಶಿಷ್‌ ನೆಹ್ರಾ: 106 ವಿಕೆಟ್‌

4

ಜಹೀರ್‌ ಖಾನ್‌: 106 ವಿಕೆಟ್‌

5

ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್‌: 102 ವಿಕೆಟ್‌

