ಐಪಿಎಲ್: '100 ವಿಕೆಟ್' ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್

ಭಾರತದ ಎಡಗೈ ವೇಗಿ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ನೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಎಡಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ರಿಯಾನ್ ರಿಕ್ಕಲ್ಟನ್ ಅವರನ್ನು ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಅಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ನೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಎಡಗೈ ಬೌಲರ್ಗಳ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 122 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಈ ವೇಗಿ 144 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 116 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಜಯದೇವ್ ಉನದ್ಕಟ್, ಈವರೆಗೆ 114 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಶಿಷ್ ನೆಹ್ರಾ ಅವರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 88 ಪಂದ್ಯ ಆಡಿರುವ ನೆಹ್ರಾ, 106 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆನಿಸಿರುವ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 100 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು, 102 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ (ಏಪ್ರಿಲ್ 16) ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಸಿದ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 102ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರು ಭಾರತ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.