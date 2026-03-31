<p>ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಇಂದು (ಮಾರ್ಚ್ 31) ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಲ್ಲನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ.</p><p>18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ (ಆರ್ಟಿಎಂ) ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹18 ಕೋಟಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪಂಜಾಬ್ ಪರ 8.8ರ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ 21 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದ್ದರು.</p><p>ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ 2025ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಜೇತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ, ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್ ಅವರ ನಂತರ 6ನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು.</p><p>ಇನ್ನೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ 82 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಎಡಗೈ ವೇಗಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 97 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 100 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 100 ವಿಕೆಟ್ ತಲುಪಿರುವು ಎಡಗೈ ವೇಗಿಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಷದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ 3 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ವೇಗಿಗಳಾದ ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್, ಜಹೀರ್ ಖಾನ್, ಆಶಿಶ್ ನೆಹ್ರಾ ಹಾಗೂ ಜಯದೇವ ಉನಾದ್ಕತ್ ಮಾತ್ರ 100 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಕೇಔಲ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಐದನೇ ಎಡಗೈ ವೇಗಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>