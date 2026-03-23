ಅರುಂಧತಿಗೆ ಐಸಿಸಿ ತಿಂಗಳ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಗೌರವ

ದುಬೈ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಆರಂಭ ಆಟಗಾರ ಸಾಹಿಬ್ಝಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಅವರನ್ನು ಐಸಿಸಿ ತಿಂಗಳ ಆಟಗಾರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅರುಂಧತಿ ಅವರ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಭಾರತ ತಂಡವು ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು 2–1 ರಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದರು. ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 22ಕ್ಕೆ4, 30ಕ್ಕೆ2 ಮತ್ತು 35ಕ್ಕೆ2 ಸಾಧನೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. 7.25ರ ಇಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ 10.87 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು.

'ಐಸಿಸಿ ತಿಂಗಳ ಆಟಗಾರ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಗೌರವದ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವೆನಿಸಿದ್ದು ಭಾರತ ತಂಡವು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದು' ಎಂದು ಅರುಂಧತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಹಿಬ್ಝಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಅವರು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿದ್ದರು. 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 76.60 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 383 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಸೂಪರ್ ಎಂಟರ ಘಟ್ಟದ ಅಂತಿಮ ಎರಡು ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು