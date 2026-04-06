ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೊಂದಿದ್ದೆ: ಐಪಿಎಲ್ ತೊರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀಡಿದ ಅಶ್ವಿನ್

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ:</strong> ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ತೊರೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಕೊನೆಗೂ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ನೊಂದಿದ್ದೆ. ತುಂಬಾನೇ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ 'ಆ್ಯಶ್ ಕೀ ಬಾತ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಶ್ವಿನ್, 'ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪರ ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ತಂಡದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಕೆರಿಯರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಿದಾಯ' ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸಿಎಸ್ಕೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೇ ಎಂಬ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನಿವೃತ್ತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರನ್ನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ₹9.75 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಅಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಶ್ವಿನ್ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. 2025ರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. </p>