ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಸಲಾಂ ಹೊಡೆದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಭಿಮಾನಿ: ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆ ಆರೋಪದ ನಡುವೆಯೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೊವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಹೌದು, ಭಾರತ– ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿ ಆಟಕ್ಕಿಂತಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ ‘ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ’ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ.

#AUSvIND If you can’t beat us, join us! Australian fan cheering for India !#BharatArmy #TeamIndia #BAFamily #COTI 🇮🇳 pic.twitter.com/4w9R6m6UCt

— The Bharat Army (@thebharatarmy) January 20, 2021