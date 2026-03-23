ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ: ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ಸಾಲಿಗೆ ಭಾರತ ಟಿ20 ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರೂ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನನಗೆ ಇದು (ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮ) ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿರುವ ಅಕ್ಷರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರೂ ಈ ನಿಯಮದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ನಿಯಮದ ಅನ್ವಯ, ಐವರು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಪಂದ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 'ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಟಗಾರ'ನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಇದು ಕಡೇಪಕ್ಷ 2027ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ.</p>.<p>'ನಾವು ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಈ ಹಿಂದೆ, ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟಗಾರನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಥವಾ ಬೌಲರ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಏಕೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಅಕ್ಷರ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>