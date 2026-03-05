T20 WC Semi Final; ಅಂದು ಕಪಿಲ್, ಇಂದು ಅಕ್ಷರ್: ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೋಡಿ

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 253 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p><p>254 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಫಿಲಿಪ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಷ್ಟೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಡೆದ ಶಾಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಬೌಂಡರಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ಆದರೆ, ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 24 ಮೀಟರ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಹಿಡಿದ ಈ ಕ್ಯಾಚ್ 1983ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಹಿಡಿದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>1983ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?</strong> </p><p>ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿವಿಯನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಅಮೋಘವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಅವರು ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಬೌಂಡರಿಯತ್ತ ಬಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು 20 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಓಡಿದ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್, ಅಂದು ಭಾರತ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ನೆರವಾಗಿತ್ತು. </p><p>ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅಂತಹದ್ದೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದು ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>