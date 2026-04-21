ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಚೆನ್ನೈ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ; ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರ ಆಯುಷ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ಗಮನ

ಪಿಟಿಐ
Published : 21 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 13:04 IST
ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಲಭ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ 18ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಆಯುಷ್ ಅವರಿಗೆ ವೈದ್ಯರು 6ರಿಂದ 12 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೋಘ ನಿರ್ವಹಣೆ
18 ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ, ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 177.87 ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ರೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ 201 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿದ್ದರು.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
6ರಿಂದ 12 ವಾರ
ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಅವಧಿ
201
ಆಯುಷ್ ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ರನ್
177.87
ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್
