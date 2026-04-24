ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ: ಶಾಂತೊ ಶತಕ, ಬಾಂಗ್ಲಾಕ್ಕೆ ಸರಣಿ

ಛತ್ತೋಗ್ರಾಮ್ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ): ನಜ್ಮುಲ್ ಹುಸೇನ್ ಶಾಂತೊ ಅವರ ಶತಕ (105, 119 ಎಸೆತ) ಮತ್ತು ಮುಸ್ತಫಿಝುರ್ ರಹಮಾನ್ ಅವರ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲಿನ ನೆರವಿನಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 55 ರನ್ಗಳಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.

ಆತಿಥೇಯರು ಸರಣಿಯನ್ನು 2–1 ರಿಂದ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದರು. ಇದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಸತತ ಮೂರನೇ ಸರಣಿ ಗೆಲುವು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಜಯಿಸಿತ್ತು.

ಸ್ಕೋರುಗಳು: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: 50 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 265 (ನಜ್ಮುಲ್ ಹುಸೇನ್ ಶಾಂತೊ 105, ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ 76; ವಿಲ್ ಓ ರೂರ್ಕೆ 32ಕ್ಕೆ3); ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: 44.5 ಓವರು ಗಳಲ್ಲಿ 210 (ನಿಕ್ ಕೆಲಿ 59, ಡೀನ್ ಫಾಕ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ 75; ಮುಸ್ತಫಿಝುರ್ ರಹಮಾನ್ 43ಕ್ಕೆ5).

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ