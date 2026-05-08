ಶುಕ್ರವಾರ, 8 ಮೇ 2026
IPL: ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆತಂಕ; ಆಟಗಾರರ ಕೊಠಡಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ

ಪಿಟಿಐ
Published : 8 ಮೇ 2026, 7:00 IST
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಐಪಿಎಲ್ ಆಟಗಾರರ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ
ಐಪಿಎಲ್ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಂಗಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಗಿನವರ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.
ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಭೀತಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್, ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅಪಾಯಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯ
ತಂಡದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಥವಾ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ನಿಂದ ಲಿಖಿತ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕು.
 ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ
ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಕೊಠಡಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಘಟಕ ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆ
ಟೂರ್ನಿಯ ಘನತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನವನ್ನು (SOP) ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
10
ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ತಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
