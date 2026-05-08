ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಈ ವರ್ಷದ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಆಗಲು ರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ (ಕೆಎಸ್ಸಿಎ) ಕಾರಣ ಎಂದು ಬೆರಳು ತೋರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದೀಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತೀವ್ರ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ

ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ನೇರ ಆರೋಪ!

ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾದ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜೀತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಐಪಿಎಲ್ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಯಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ನಿಗದಿಯ ಕೋಟಾ ಅಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 10 ಸಾವಿರ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನೂ ಕೇಳಿತ್ತು. ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ
ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ನಿಗದಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು' ಎಂದು ಸೈಕಿಯಾ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ದಿ ಸಂಡೇ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

'ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು' ಎಂದು ದೇವಜೀತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಕೆಎಸ್ಸಿಎಯು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರು, ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕ್ಲಬ್ಗಳು, ಮತ್ತಿತರರಿಗೆ ನೀಡಲು ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಲು ಕೂಡ ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೇ 31ರಂದು ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 36 ಸಾವಿರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಹಮದಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ 1.32 ಲಕ್ಷ ಇದೆ.