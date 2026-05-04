IPL 2026: ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಲುಗೆ, ಸುತ್ತಾಟ; ಆಟಗಾರರ ನಡೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಕ್ಷೇಪ

2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು, ತಂಡದ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಗೆಳತಿಯರಿಗಾಗಿ ಕಾಯಿಸುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಆಟಗಾರರ ಈ ನಡೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.</p><p>ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಆಟಗಾರರು ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಿರುವುದು, ತಂಡವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಇರುವ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐನ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಿಸಿಸಿಐನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಆಟಗಾರರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಯಾರು ಅಧೀಕೃತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಎಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇದರಿಂದ ಕೆಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.</p><p>ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ , ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ , ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜಾರಿಯಾಗುವ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಐಪಿಎಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.