ಬಿಸಿಸಿಐ 23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌: ಸಲೋನಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಸಲೋನಿ ಪಿ. (ಔಟಾಗದೇ 50; 15ಕ್ಕೆ 3) ಅವರ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಬಿಸಿಸಿಐ 23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಏಕದಿನ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 79 ರನ್ಗಳಿಂದ ಬರೋಡಾ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಜೈಪುರದ ಜೈಪುರಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಬರೋಡಾ ತಂಡವು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಸಲೋನಿ ಅವರ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 232 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಎಂಟನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ಗಿಳಿದ ಸಲೋನಿ 44 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ, ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿ 50 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಆರಂಭ ಆಟಗಾರ್ತಿ ರಚಿತಾ ಹತ್ವಾರ್ (45) ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಬರೋಡಾ ತಂಡವು 37.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 153 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮುಗಿಸಿತು. ವಿಧಿ ಎಚ್. ಪರಮಾರ್ (54;79ಎ) ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಸಲೋನಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಮಿಥಿಲಾ ವಿನೋದ್ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಕುಮಾರಿ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್: ಕರ್ನಾಟಕ: 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 232 (ರಚಿತಾ ಹಲ್ವಾರ್ 45, ನಿಕಿ ಪ್ರಸಾದ್ 23, ಮಿಥಿಲಾ ವಿನೋದ್ 37, ಶ್ರೇಯಾ ಎಸ್. ಚೌಹಾನ್ 34, ಸಲೋನಿ ಪಿ. ಔಟಾಗದೇ 50; ವಿಧಿ ಎಚ್.ಪರಮಾರ್ 35ಕ್ಕೆ 2, ರಾಥೋಡ್ ಜಾನಕಿ 48ಕ್ಕೆ 2). ಬರೋಡಾ: 37.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 153 (ನೇಹಾ ಜಿ. ಪಟೇಲ್ 23, ವಿಧಿ ಎಚ್. ಪರಮಾರ್ 54; ಮಿಥಿಲಾ ವಿನೋದ್ 24ಕ್ಕೆ 2, ಪೂಜಾ ಕುಮಾರಿ 18ಕ್ಕೆ 2, ಸಲೋನಿ ಪಿ. 15ಕ್ಕೆ 3). ಫಲಿತಾಂಶ: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 79 ರನ್ ಗೆಲುವು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>