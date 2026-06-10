ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದಿಂದ ಬೆನ್‌ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್‌, ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್‌ ‘ಔಟ್‌’

<p><strong>ಲಂಡನ್:</strong> ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಗಸ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 115 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಅವರು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ‘ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ’ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸೊರಸೆನ್ಸ್ ರಗ್ಬಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಪಂಚ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ತಡೆಯಲೆತ್ನಿಸಿದ ಇಸಿಬಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಏಟು ತಿನ್ನಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರು ಇಸಿಬಿಯಿಂದ ತನಿಖೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಗೈರುಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಜೋ ರೂಟ್ ಅವರು ತಂಡದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ನಾಯಕರಾಗುವ ಮೊದಲು ಜೋ ರೂಟ್ ಐದು ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎದುರು ಆ್ಯಷಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 4–1 ರಿಂದ ಸೋತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರರು ಮದ್ಯಪಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. </p>