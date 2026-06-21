ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ; ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್‌ ಶುಭಾರಂಭ

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ಕಡೆಯ ಎಸೆತದವರೆಗೂ ಸಾಗಿದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಶುಭಾಂಗ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ (ಔಟಾಗದೇ 36, 44ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್) ಮೂಲಕ ‘ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ’ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಜಯದ ಸವಿ ಉಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಎಸ್ಡಿಎನ್ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೀಡಿದ 202 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಾದ ಭುವನ್ ರಾಜ್ (56 ರನ್, 29 ಎ, 4X3, 6X4) ಹಾಗೂ ರೋಹನ್ ಪಾಟೀಲ(31) ಬಿರುಸಿನ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ 43 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 88 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ಇಬ್ಬರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಪಂದ್ಯ ಆಚೀಚೆ ವಾಲಿತು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಡೆಯ ಐದು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 55 ರನ್ ಬೇಕಿದ್ದು, ಮೆಕ್ನಿಲ್ ನೊರೊನಾ 16ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಸಮಿತ್ ದ್ರಾವಿಡ್ (11) ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ರನ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿ ಬದಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ ಶುಭಾಂಗ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೀಣ್ ದುಬೆ (32) ಜೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಕೇವಲ 29 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 55 ರನ್ ಪೇರಿಸಿ ಗೆಲುವು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿತು.</p>.<p><strong>ಪ್ರಖರ್–ಆರವ್ ಅಬ್ಬರ:</strong> ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಖರ್ ಚತುರ್ವೇದಿ (64 ರನ್, 38 ಎ, 4X6, 6X4) ಹಾಗೂ ಆರವ್ ಮಹೇಶ್ (63 ರನ್, 41 ಎ, 4X6, 6X3) ಉತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟ ನೀಡಿದರು. ಈ ಜೋಡಿಯು ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 56 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 110 ರನ್ ಪೇರಿಸಿತು. ಕಡೆಯ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆ (19) ಹಾಗೂ ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ (ಔಟಾಗದೇ 20) ರನ್ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಪರ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಹಾಗೂ ಶುಭಾಂಗ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್:</strong> </p><p>ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 201 (ಪ್ರಖರ್ ಚತುರ್ವೇದಿ 64, ಆರವ್ ಮಹೇಶ್ 63. ಶ್ರೀವತ್ಸ ಆಚಾರ್ಯ 36ಕ್ಕೆ 2, ಶುಭಾಂಗ್ ಹೆಗ್ಡೆ 44ಕ್ಕೆ 2)</p><p>ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 202 (ಭುವನ್ ರಾಜ್ 56, ಶುಭಾಂಗ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಔಟಾಗದೇ 36, ಪ್ರವೀಣ್ ದುಬೆ ಔಟಾಗದೇ 32, ರೋಹನ್ ಪಾಟೀಲ 31. ಪಾರಸ್ ಆರ್ಯ 34ಕ್ಕೆ 2)</p>.<p><strong>ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ:</strong> ಶುಭಾಂಗ್ ಹೆಗ್ಡೆ</p>.<p><strong>ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ವಾರಿಯರ್ಸ್</strong></p><p>ಮೈಸೂರು: ತವರಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದ್ದು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್ ಎದುರು 90 ರನ್ಗಳ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು.</p><p>ಶನಿವಾರದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 191 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಮೈಸೂರು 100 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪರ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯಶ್ರಾಜ್ ಪೂಂಜ 4 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದರು.</p><p>ಸ್ಕೋರ್: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 190. ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್: 14.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 100.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>