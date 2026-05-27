ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ವರ್ಮಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಮಿತ್ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೀನಿಯರ್ ಮತ್ತು 23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಪುರುಷರ ತಂಡಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ (ಸಿ.ಎ.ಸಿ)ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಕೈಗೊಂಡ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿ.ಎ.ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಸುನಿಲ್ ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಜಯಶ್ರೀ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. 2026–27ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಿತಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ ಲಿವೆ' ಎಂದು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ವಕ್ತಾರ ವಿನಯ್ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗಳು ಇಂತಿವೆ: ಪುರುಷರ ಸೀನಿಯರ್–23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ತಂಡ: ಅಮಿತ್ ವರ್ಮಾ (ಚೇರ್ಮನ್), ತೇಜ್ಪಾಲ್ ಕೊಠಾರಿ, ಸುನೀಲ್ ರಾಜು, ಸುರೇಶ್ ಶಾನಭಾಳ್</p>.<p>19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು: ಎಸ್. ಪ್ರಕಾಶ್ (ಚೇರ್ಮನ್), ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಎಂ.ಪಿ. ವಿವೇಕ್, ಡಿ.ಎಸ್. ಅನಂತ್</p>.<p>16 ಮತ್ತು 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು: ಜಿ.ಎನ್. ಉಮೇಶ್ (ಚೇರ್ಮನ್), ಕೆ.ಎಂ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಪಿ. ಶ್ರೀರಾಮ್, ಎಸ್. ಧನಂಜಯ್.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರು: ಸೀನಿಯರ್–23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು: ಕೆ.ಆರ್. ಗಾಯತ್ರಿ (ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್), ನಿವೇದಿತಾ, ಜಿ. ಲೀನಾ, ಪಿ. ಸ್ಫೂರ್ತಿ</p>.<p>19 ಮತ್ತು 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು: ಮಾಲಾ ಸುಂದರೇಶನ್ (ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್), ಹೇಮಲತಾ, ಪೂಜಾ ಪಾಂಚಾಲ್, ಮೀನಾಕುಮಾರಿ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>