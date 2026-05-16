ಮೆಕ್ನೀಲ್‌ ದ್ವಿಶತಕ; ಕೇಂಬ್ರಿಜ್‌ ಕ್ಲಬ್‌ ಜಯಭೇರಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮೆಕ್ನೀಲ್ ನರೋನಾ ಅವರು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ವೈ.ಎಸ್. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ (ಡಿವಿಷನ್ 1,2,3) ಗುಂಪು–1ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 113 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 249 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಅವರ ದ್ವಿಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವು ಶುಕ್ರವಾರ 318 ರನ್ಗಳಿಂದ ಹ್ಯಾಮಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವನ್ನು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ತಂಡವು 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 448 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಸುಕೃತ್ ಜೆ. (79 ರನ್) ಅವರು ಮೆಕ್ನೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೊತೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಹ್ಯಾಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡವು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಪ್ರಣವ್ ಅಶ್ವತ್ಥ್ (36ಕ್ಕೆ4) ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎದುರು 43.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 130 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನವಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್: 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 448 (ಮೆಕ್ನೀಲ್ ನರೋನಾ 249, ಸುಕೃತ್ ಜೆ. 79, ರೆಹಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ 24; ಕೇದಾರನಾಥ ಬಿ ತೋಡಕರ್ 70ಕ್ಕೆ2, ಇಶಾನ್ ಸಿ. 57ಕ್ಕೆ2). ಹ್ಯಾಮಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್: 43.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 130 (ವಿಶ್ರುತ್ ಉದಯ್ ಕೃಷ್ಣ 44, ಧನುಷ್ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ 36; ಪ್ರಣವ್ ಅಶ್ವತ್ಥ್ 36ಕ್ಕೆ4, ಶುಭಂ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ 36ಕ್ಕೆ2).</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>