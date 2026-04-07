ಬೂಮ್ರಾ–ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮುಖಾಮುಖಿ: ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಮುಂಬೈ ಕೋಚ್

ಗುವಾಹಟಿ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ 13ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಇಂದು (ಏಪ್ರಿಲ್ 7) ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅನುಭವಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ ಹಾಗೂ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಪೈಪೋಟಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಡುವೆ, ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತರಬೇತುದಾರ ಪರಾಸ್ ಮಾಂಬ್ರೆ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಆದರೆ, ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ವೈಭವ್ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಅವರ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹೊಸಬರಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಟವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಅವರು, ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಆತನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ವೈಭವ್ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಎಂಬುದು ನಮಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ತಯಾರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇತರೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಲಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಂಬ್ರೆ, 'ರವಿ ನನಗೆ ನಿಗೂಢ ಬೌಲರ್ ಎಂದು ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಆಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.