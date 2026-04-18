ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಇಲ್ಲಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ (ಏಪ್ರಿಲ್ 17) ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಐಪಿಎಲ್ನ ಕೆಕೆಆರ್ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ತಾರಾ ಆಟಗಾರ ಕೆಮೆರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವರು ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಕ್ಯಾಮೆರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವರಿಗೆ 25.2 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಕಳೆದ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಪರದಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಮೂಲಕ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೂ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು 55 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 79 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ, ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಪಂದ್ಯದ 13ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ಆಚೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿದ್ದ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಯೆರಾ ಕಾರಿಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ, ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹5 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೂ ನೆರವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹೊಡೆಯುವ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕಾರಿಗೆ ಬಡಿದರೆ, ತಳಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಗ್ರೀನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಸಿಕ್ಸರ್ ತಳಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ ನೀಡಿದ್ದ 181 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು 19.4 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್, ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಇತ್ತ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ತಂಡವು 5ನೇ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು.