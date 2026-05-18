ಸೋಮವಾರ, 18 ಮೇ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket

CSK vs SRH| ಕಾರ್ತಿಕ್, ಬ್ರೆವಿಸ್ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಟ: ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿದ ಚೆನ್ನೈ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 18 ಮೇ 2026, 18:32 IST
Last Updated : 18 ಮೇ 2026, 18:32 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

CSK vs SRH | ಕಾರ್ತಿಕ್, ಬ್ರೆವಿಸ್ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಟ: ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿದ ಚೆನ್ನೈ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಅವರ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಸವಾಲಿನ 180 ರನ್‌ಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಿಂಚು
ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, 28 ರನ್ ನೀಡಿ 3 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನೈ ಸ್ಕೋರಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದರು.
ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಬ್ಬರದ ಆರಂಭ
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕೇವಲ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡಿದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು.
ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮನದ ಚೇತರಿಕೆ
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ (32) ಮತ್ತು ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ (44) ಅವರು ತಂಡದ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು, ಮಧ್ಯಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಕುಸಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಶಿವಂ ದುಬೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ
ಶಿವಂ ದುಬೆ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಜತೆ 59 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ತಂಡವು 180 ರನ್‌ಗಳ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತ ತಲುಪಲು ನೆರವಾದರು.
ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸ್ಕೋರು
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 180 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸವಾಲಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ಗೆ ನೀಡಿತು.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
180
ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ರನ್
28 ರನ್ನಿಗೆ 3
ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ರನ್
44
ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರನ್
32
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರನ್
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
CSKIPLSRHIPL 2026

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT