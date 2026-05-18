CSK vs SRH| ಕಾರ್ತಿಕ್, ಬ್ರೆವಿಸ್ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಟ: ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿದ ಚೆನ್ನೈ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಅವರ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಸವಾಲಿನ 180 ರನ್ಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
• ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಿಂಚು
ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, 28 ರನ್ ನೀಡಿ 3 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನೈ ಸ್ಕೋರಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದರು.
• ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಬ್ಬರದ ಆರಂಭ
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕೇವಲ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡಿದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು.
• ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮನದ ಚೇತರಿಕೆ
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ (32) ಮತ್ತು ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ (44) ಅವರು ತಂಡದ ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು, ಮಧ್ಯಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಕುಸಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು.
• ಶಿವಂ ದುಬೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ
ಶಿವಂ ದುಬೆ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಜತೆ 59 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ತಂಡವು 180 ರನ್ಗಳ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತ ತಲುಪಲು ನೆರವಾದರು.
• ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸ್ಕೋರು
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 180 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸವಾಲಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ಗೆ ನೀಡಿತು.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
180
ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ರನ್
28 ರನ್ನಿಗೆ 3
ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ರನ್
44
ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರನ್
32
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರನ್
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ