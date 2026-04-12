IPL 2026: ಧೋನಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ All Time Record ಮುರಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್

ಚೆನ್ನೈ: ಇಲ್ಲಿನ ಚೆಪಾಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಲೀಗ್ನ 18ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು 32 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆವೃತಿಯ ಮೊದಲ ಗೆಲುವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಮೋಘ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲಿ ಸಂಜು ಅವರು 56 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 15 ಬೌಡರಿ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ 115ರನ್ಗಳನ್ನು ಭಾರಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪರ ವಿಕೇಟ್ ಕೀಪರ್ ಒಬ್ಬರು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಂಜು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಪಂದ್ಯ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಹೊಡೆದ ದಾಖಲೆಯು ಎಂ. ಎಸ್. ಧೋನಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 84 ರನ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 212 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತು. ನಂತರ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಎದುರಾಯಿತು. </p><p>ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆದ ಪಥುಮ್ ನಿಸಾಂಕ 41 ರನ್ಗಳಿಸಿದರು. ಟ್ರಿಸ್ಟನ್ ಸ್ಟಬ್ 60 ರನ್ಗಳಿಸಿದರು. ಉಳಿದ ಉಳಿದ ಯಾರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕದ ಕಾರಣ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು 189 ರನ್ಗೆ ಆಲ್ಔಟ್ ಆಯಿತು.