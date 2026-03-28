IPL: ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ RCB vs SRH ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದಾಗ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ರನ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಮಾರ್ಚ್28) ನಡೆಯಲಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. </p><p>ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಿಂದಾಗಿ 11 ಮಂದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದರು. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆಯುವ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್, ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ.</p><p><strong>ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್</strong></p><p>2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ತಂಡವು ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ 287/3 ಕಲೆಹಾಕಿರುವುದು ಇದುವರೆಗೂ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಪುಣೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 263/5 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿರುವುದು ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಆಗಿದೆ. </p><p>2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ತಂಡ ಗಳಿಸಿದ್ದ 287 ರನ್ಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು 262/7 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಚೇಸ್</strong></p><p>ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರನ್ ಚೇಸ್ ನೋಡುವುದಾದರೆ, 2023ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಂದು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದ 213 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಖನೌ ತಂಡದ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 62 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 65 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ.</p><p>2018ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಆರ್ಸಿಬಿ ನೀಡಿದ್ದ 207 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರನ್ ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ.</p>