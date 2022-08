Commonwealth Games ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಭಾರತ ಎದುರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್

ಬರ್ಮಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್‌: ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2022ರ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

It's GO time here at Edgbaston.

Australia have won the toss and elect to bat first against #TeamIndia

Live - https://t.co/JnFk2doA8E #INDvAUS #B2022 pic.twitter.com/gTtr2gM99W

— BCCI Women (@BCCIWomen) August 7, 2022