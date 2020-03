₹1 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿ ಟ್ರೋಲ್ ಆದ ಧೋನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್‌ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 720 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಇದುವರೆಗೆ 17 ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿರುವ ಕೋವಿಡ್‌–19 ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 21 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಧೋನಿ ₹ 1 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆನಿಸಿರುವ ಧೋನಿ ನೀಡಿರುವ ಈ ಹಣವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಧೋನಿ ಗಳಿಸುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಪುಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 100 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 14 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಧೋನಿ ₹ 1 ಲಕ್ಷ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ ಅಂದಾಜು ₹ 800 ಕೋಟಿ’ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, 'ಧೋನಿ ನಿವ್ವಳ ₹ 800 ಕೋಟಿ. ಆದರೆ, ಅವರು ₹ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳುವಂತೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಿದಂತೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಿಪುಣರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಸತ್ಯ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂದಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ₹ 50 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೌರವ್‌ ಗಂಗೂಲಿ, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗಾಗಿ ₹ 50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಅಕ್ಕಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಥ್ಲೀಟ್‌ಗಳಾದ ಭಜರಂಗ್‌ ಪೂನಿಯಾ ಹಾಗೂ ವೇಗದ ಓಟಗಾರ್ತಿ ಹಿಮಾ ದಾಸ್‌ ಅವರು ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಪುಣೆಯ 100 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 14 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೆರವಾಗುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಮುಕುಲ್‌ ಮಾಧವ್‌ ಫೌಂಡೇಷನ್‌ಗೆ ಧೋನಿ ₹ 1 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಧೋನಿ ಬಗೆಗಿನ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ಓದಿ.

MS Dhoni has donated Rs 1 lakh to support 100 families for 14 days in Pune.

And where are our Bollywood heroes.They earn 100cr per movies salman akshay sharukh aamir ranveer ajay devgn.And our cricket fraternity whom we laud so much. How much have they donated? Virat kohli India's most richest sportsman donated 0 million and his net worth is 1000 cr.

Thank you mam for the donation ♥️🥰😘🌹 your moral net worth is more than MS Dhoni who is worth 800 crores still donated 1 lakh rupees.

Hope Fake nationalist @akshaykumar @SrBachchan will be ashamed watching you donate @Akkistaan @AmitabhBachan https://t.co/AL13qkmvI7

— @Morally Corrupt Nation (@Castic19) March 27, 2020