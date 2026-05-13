ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌: ಬಾಂಗ್ಲಾಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಪಾಕ್‌

ಢಾಕಾ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ) (ಎಪಿ): ವೇಗಿ ನಹೀದ್ ರಾಣಾ ಅವರ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲಿನ ನೆರವಿನಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡವು ಮಂಗಳವಾರ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವನ್ನು 104 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1–0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ಗೆಲುವಿಗೆ 268 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಪಡೆದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ನಹೀದ್ (40ಕ್ಕೆ 5) ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ 163 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮುಗಿಸಿತು. ಇದು 24 ವರ್ಷದ ನಹೀದ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಫಜಲ್ (66;113ಎ) ಪಾಕ್ ಪರ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ಎರಡೂ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 27 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡವು ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 70.30 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 240 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್: ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: 117.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 413. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: 100.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 386. ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: 70.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9ಕ್ಕೆ 240 ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: 52.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 163 (ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಫಜಲ್ 66; ನಹೀದ್ ರಾಣಾ 40ಕ್ಕೆ 5).</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>