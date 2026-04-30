ಗುರುವಾರ, 30 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket

ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು ಇ–ಸಿಗರೇಟ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 30 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 13:15 IST
Last Updated : 30 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 13:15 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಇ–ಸಿಗರೇಟ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವು

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೇಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನದಂತಹ ನಿಷೇಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಮಯಕಾಲಕ್ಕೆ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್‌ಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ದಂಡ
ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ವೇಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್‌ಗೆ ಪಂದ್ಯದ ಶುಲ್ಕದ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ದಂಡ ಮತ್ತು 1 ಡಿಮೆರಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಕ್ರಮಗಳು
ಐಪಿಎಲ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಇ–ಸಿಗರೇಟ್ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ-2019ರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಗೆ ಧೂಮಪಾನ ಹಾಗೂ ವೇಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ವೇಪಿಂಗ್ ವಿವಾದಗಳು
ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಆರನ್ ಫಿಂಚ್ ವೇಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಸಹ ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಧೂಮಪಾನದ ಇತರ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಂ ಮತ್ತು ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್‌ನಂತಹ ಆಟಗಾರರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ರಬಾಡ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿದ್ದ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಆ ಘಟನೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಆವರಣದ ಹೊರಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತು.
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
CricketAB de VilliersE cigarettesIPL 2026

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT