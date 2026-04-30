ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೇಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನದಂತಹ ನಿಷೇಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಮಯಕಾಲಕ್ಕೆ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
• ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ದಂಡ
ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ವೇಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ಗೆ ಪಂದ್ಯದ ಶುಲ್ಕದ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ದಂಡ ಮತ್ತು 1 ಡಿಮೆರಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಕ್ರಮಗಳು
ಐಪಿಎಲ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಇ–ಸಿಗರೇಟ್ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ-2019ರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಗೆ ಧೂಮಪಾನ ಹಾಗೂ ವೇಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಹಿಂದಿನ ವೇಪಿಂಗ್ ವಿವಾದಗಳು
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಆರನ್ ಫಿಂಚ್ ವೇಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಸಹ ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದರು.
• ಧೂಮಪಾನದ ಇತರ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಂ ಮತ್ತು ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ನಂತಹ ಆಟಗಾರರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
• ರಬಾಡ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿದ್ದ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಆ ಘಟನೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಆವರಣದ ಹೊರಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತು.
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ