ದೀಪ್ತಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್‌; ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಯ

ಜೊಹಾನೆಸ್ಬರ್ಗ್ (ಪಿಟಿಐ): ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಆಟದ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 14 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಪಡೆ ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 185 ರನ್ ಪೇರಿಸಿತು.</p>.<p>ಸವಾಲಿನ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಲಾರಾ ವೋಲ್ವಾರ್ಟ್ ಪಡೆಯು ದೀಪ್ತಿ (19ಕ್ಕೆ5) ಅವರ ಕೈಚಳಕದ ಎದುರು 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 171 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ಓವರ್ ಪೂರೈಸಿತು. ಆರಂಭ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸುನೆ ಲ್ಯೂಸ್ (40; 24ಎ) ಹಾಗೂ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ತಾಜ್ಮಿನ್ ಬ್ರಿಟ್ಸ್ (30; 23ಎ) ಹೋರಾಟ ತೋರಿದರಾದರೂ, ಉಳಿದವರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ (43; 29ಎ), ದೀಪ್ತಿ (ಔಟಾಗದೇ 36; 26ಎ) ಹಾಗೂ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್–ಬ್ಯಾಟರ್ ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ಔಟಾಗದೇ 34; 18ಎ) ಅವರ ಸಾಹಸದ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡವು 180ರ ಗಡಿ ದಾಟಿತು. ದೀಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ರಿಚಾ ಮುರಿಯದ ಆರನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 65 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಈ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಮೂರೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ಭಾರತ: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 185 (ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ 43, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಔಟಾಗದೇ 36, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ ಔಟಾಗದೇ 34; ಎಲಿಝ್ಮರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 28ಕ್ಕೆ2, ಕಾಯ್ಲಾ ರೆನೆಕೆ 10ಕ್ಕೆ2). ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 171 (ಸುನೆ ಲ್ಯೂಸ್ 40, ತಾಜ್ಮಿನ್ ಬ್ರಿಟ್ಸ್ 30; ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ 19ಕ್ಕೆ5). ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ್ತಿ: ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>