ಕ್ರಿಕೆಟ್: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಶುಭಾರಂಭ

ಮೀರ್ಪುರ (ಎಪಿ): ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಡಿದ ಡೀನ್ ಫಾಕ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅವರ ಬಲದಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎದುರು ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು.</p>.<p>ಶೇರ್ ಎ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಕಿವೀಸ್ ಬಳಗವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು. ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೋಲ್ಸ್ (68; 83ಎ, 4X9) ಮತ್ತು ಡೀನ್ ಫಾಕ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ (59; 58ಎ, 4X8) ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಬಲದಿಂದ ಕಿವೀಸ್ ತಂಡವು 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 247 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡವು 48.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 221 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 26 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. ಸೈಫ್ ಹಸನ್ (57; 76ಎ, 4X8, 6X1) ಮತ್ತು ತೌಹಿದ್ ಹೃದಯ್ (55; 60ಎ, 4X2, 6X2) ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ ಕೂಡ 46 ರನ್ಗಳ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೂ ತಂಡವು ಜಯಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ನೇಥನ್ ಸ್ಮಿತ್ (45ಕ್ಕೆ3) ಮತ್ತು ಬ್ಲೇರ್ ಟಿಕ್ನರ್ (40ಕ್ಕೆ4) ಅವರ ಶಿಸ್ತಿನ ಬೌಲಿಂಗ್.</p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 247 (ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೊಲ್ಸ್ 68, ವಿಲ್ ಯಂಗ್ 30, ಡೀನ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ 59, ನೇಥನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಔಟಾಗದೇ 21, ಟಸ್ಕಿನ್ ಅಹಮದ್ 50ಕ್ಕೆ2, ಶರೀಫುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ 27ಕ್ಕೆ2, ರಿಷಾದ್ ಹುಸೇನ್ 44ಕ್ಕೆ2) ಬಾಂಗ್ಲಾ: 48.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 221 (ಸೈಫ್ ಹಸನ್ 57, ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ 46, ತೌಹಿದ್ ಹೃದಯ್ 55, ಅಫಿಫ್ ಹುಸೇನ್ 27, ನೇಥನ್ ಸ್ಮಿತ್ 45ಕ್ಕೆ3, ಬ್ಲೇರ್ ಟಿಕ್ನರ್ 40ಕ್ಕೆ4)</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>