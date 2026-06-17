ಕ್ರಿಕೆಟ್: ನೀಲಾಕ್ಷಿಕಾ ಆಟಕ್ಕೆ ಒಲಿದ ಜಯ

<p>ಸೌತಾಂಪ್ಟನ್ (ಪಿಟಿಐ): ನೀಲಾಕ್ಷಿಕಾ ಸಿಲ್ವಾ ಅವರ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು ಮಹಿಳೆಯರ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿ ಯನ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎದುರು ಗೆದ್ದಿತು.</p>.<p>ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ನಾಯಕಿ ಅಮೆಲಿಯಾ (45; 36ಎ, 4X5) ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಪ್ಲಿಮ್ಮರ್ (18 ರನ್) ಅವರೊಂದಿಗೆ 49 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಅವರು ಔಟಾದ ನಂತರ ಅಮೆಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೋಫಿ (45; 30ಎ, 4X4, 6X1) ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 43 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಿವೀಸ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟಿ್ಗಳಿಗೆ 150 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಅದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು 19.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 153 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಜಯಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಆರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ನೀಲಾಕ್ಷಿಕಾ (ಔಟಾಗದೇ 54; 37ಎ, 4X5, 6X1) ಮತ್ತು ಕೌಶಾನಿ ನುತ್ಯಾಂಗನಾ (24; 14ಎ, 4X3) ಅವರು ಕಾರಣರಾದರು. ಲಂಕಾ ತಂಡವು 105 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀಲಾಕ್ಷಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೌಶಾನಿ ಅಮೋಘ ಆಟವಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6ಕ್ಕೆ150 (ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಪ್ಲಿಮ್ಮರ್ 18, ಅಮೆರಲಿಯಾ ಕೆರ್ 45, ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ 45, ಮ್ಯಾಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಔಟಾಗದೇ 18, ಕವೀಶಾ ದಿಲ್ಹರಿ 35ಕ್ಕೆ2) ಶ್ರೀಲಂಕಾ: 19.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5ಕ್ಕೆ153 (ಚಮರಿ ಅಟಪಟ್ಟು 27, ವಿಶ್ಮಿ ಗುಣರತ್ನೆ 17, ನೀಲಾಕ್ಷಿಕಾ ಸಿಲ್ವಾ ಔಟಾಗದೇ 54, ಕೌಶಾನಿ ನುತ್ಯಾಂಗನಾ ಔಟಾಗದೇ24, ನೆನ್ಸಿ ಪಟೇಲ್ 23ಕ್ಕೆ2): ಫಲಿತಾಂಶ:ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಜಯ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-51-613862570</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>