ಸಿಕ್ಸರ್‌... ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್‌?

ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಳೆದಂತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿಯಾಚೆ ಸಾಗುವ ದೂರದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಬೇಕು, 100 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಹೋದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಎಂಟು ರನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಲಹೆಗಳು ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಂದಲೇ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ 'ಆಜಾನುಬಾಹು' ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಈಚೆಗೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 106 ಮೀಟರ್ ದೂರದ (Distance) ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಆಗಲೂ ಈ ವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗರಿಗೆದರಿತ್ತು. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಅವರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು, 'ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಿಯಮ ಮಾಡುವುದು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೌಶಲ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದರು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, 'ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 90 ಮೀಟರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಎಂಟು ಮತ್ತು 100 ಮೀಟರ್ ದಾಟಿದರೆ 10 ರನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಯಮ ಬದಲಾಗಬೇಕು' ಎಂದಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿಯ ನಿಯಮದಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮನರಂಜನೆಯೂ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ, 2008ರಿಂದಲೂ ಇಂತಹ 'ದೈತ್ಯ ಸಿಕ್ಸರ್'ಗಳು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಆದರೆ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಯಮಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿಯಮದ ಕುರಿತು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆಸಕ್ತಿಕರ ಸಂಗತಿಗಳು ಇವೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲ್ಬೀ ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದ 125 ಮೀಟರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಮುರಿದಿಲ್ಲ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ (124 ಮೀ), ಆ್ಯಡಂ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ (122 ಮೀ), ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ (120 ಮೀ), ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ (119 ಮೀ), ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ (117ಮೀ), ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (112 ಮೀ) ಹಾಗೂ ಮಹೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ (112ಮೀ) ಅವರೂ ತಮ್ಮ ತೋಳ್ಬಲ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಒಂದು, ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆ. ನೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯಲು ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳು, ಥ್ರೋಡೌನ್ ಪರಿಣತರ ಮೂಲಕ ಈ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳಿಂದಾಗಿಯೂ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ದೂರ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ನೀಡುವುದು ಸರಿಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 'ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯ ಅಳತೆಯು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಾಸರಿ 62ರಿಂದ 70 ಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿಕ್ಸರ್ ನಿಯಮ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಿಗೂ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಾಜಿ