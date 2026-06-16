<p>ದಂಬುಲ್ಲಾ (ಪಿಟಿಐ): ರೋಚಕತೆ, ಗೊಂದಲ, ನಾಟಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ತಂಡ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಭಾರತ ಎ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಲಂಕಾದ ವೇಗಿ ಕುಗತಾಸ್ ಮಥುಲನ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ 16 ರನ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆತಿಥೇಯ ಆಟಗಾರರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದು ಈ ವೇಳೆ ವಾಗ್ವಾದವೂ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಶೆಡ್ಗೆ ಜೊತೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ನತ್ತಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡು ಲಂಕಾ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬನನ್ನು ದೂಡಿ ಬೌಲರ್ ಮಥುಲನ್ ಕಡೆ ನುಗ್ಗಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ನಿರೋಶನ್ ಡಿಕ್ವೆಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>15 ವರ್ಷದ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೊಡೆತಗಳ ಆಟಗಾರ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಎದುರಿಸದಿದ್ದುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಎಡಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. 266 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ರನ್ಗಳಷ್ಟೇ ಬೇಕಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಯಾರ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಅರ್ಷದ್ ನಾಲ್ಕು ರನ್ಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ನೀಡಿದರು. ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಾಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸದೀರ ಸಮರವಿಕ್ರಮ ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ 93 ರನ್ (113 ಎಸೆತ, 7 ಬೌಂಡರಿ) ಆಟ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಫಲಿತಾಂಶ ಟೈ ಆದ ಕಾರಣ ಗೊಂದಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ನಾಯಕ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಬೇ ಕೆಂದು ಅಂಪೈರ್ಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ನಂತರ ಅಂಪೈರ್ ಗಳು ಸೂಪರ್ ಓವರ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಬೆಳಕೂ ಮಂದವಾಗತೊಡಗಿ ಸವಾಲು ಎದುರಾಯಿತು.</p>.<p>ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದ್ ಅವರು ದುಬಾರಿಯಾಗಿ 16 ರನ್ ನೀಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಡ್ ಮತ್ತು ನೋಬಾಲ್ ಸಹ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮಥುಲನ್ ಅವರು ಒತ್ತಡದಲ್ಲೂ ಸಂಯಮ ವಹಿಸಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರಲ್ಲದೇ, ವೈಭವ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಅಬ್ಬರಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಇವರಿಬ್ಬರು 9 ರನ್ಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಗಳಿಸಲು ಶಕ್ತರಾದರು.</p>.<p>ಮಿಂಚಿದ ಸೂರ್ಯಾಂಶ್, ವಿಪ್ರಜ್: ಭಾರತದ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (21, 14 ಎಸೆತ) ದೊಡ್ಡಮೊತ್ತ ಗಳಿಸದಿದ್ದರೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಅಗ್ರ ಸರದಿಯ ಆಟಗಾರರು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳಾದ ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ (72, 66ಎ, 4x3, 6x2) ಮತ್ತು ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್ (51, 49 ಎಸೆತ) ಅವರ ಸಕಾಲಿಕ ಅರ್ಧ ಶತಕಗಳಿಂದ ತಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ಭಾರತ ಎ: 49.2 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 265 (ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ 37, ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ 72, ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್ 51; ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಿರಾಜ್ 33ಕ್ಕೆ3, ವಿಜಯಕಾಂತ್ ವಿಯಸ್ಕಾಂತ್ 26ಕ್ಕೆ3); ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ: 50 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 265 (ನಿರೋಶನ್ ಡಿಕ್ವೆಲ್ಲಾ 37, ಸದೀರ ಸಮರವಿಕ್ರಮ 93, ವನುಜ ಸಹನ್ 25; ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ 45ಕ್ಕೆ2, ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್ 36ಕ್ಕೆ1, ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಂ 36ಕ್ಕೆ1, ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ 13ಕ್ಕೆ1). ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ: ಸದೀರ ಸಮರವಿಕ್ರಮ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-43-655160509</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>