<p>ಮುಂಬೈ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತ ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರ್ವ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಐರ್ಲೆಂಡ್– ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ‘ವಂಡರ್ ಕಿಡ್’ ವೈಭವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೂ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಯ್ಯರ್ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಉಪನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಬದಲು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದ ನಂತರ ಶ್ರೇಯಸ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>15 ವರ್ಷ 71 ದಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬಿಹಾರದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವಿರುದ್ಧ 1989ರ ನವೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಚಿನ್ ವಯಸ್ಸು 16 ವರ್ಷ 205 ದಿನ.</p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡವು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು (ಜೂನ್ 26, 28) ಆಡಲಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ 11ರ ಮಧ್ಯೆ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಆಡಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ದಂತೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ದರೆಂದು ನಾವೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಜಿತ್ ಅಗರಕರ್ ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>2024ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. 2025ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲೂ ಪಂಜಾಬ್ ಮೊದಲ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕಠಿಣವಾದುದು. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಪುನರ್ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾದವರು’ ಎಂದು ಅಗರಕರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ 237 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 776 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಬಿಹಾರದ ಬಾಲಕನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಗರಕರ್ ಅವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೂಮ್ರಾ: ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್– ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್– ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಬೂಮ್ರಾ ಮಹತ್ವವೇನು ಎಂಬು ದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಹಾಲಿ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ. 9 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಇದೆ. ಬೂಮ್ರಾ ಅಗತ್ಯ ಬೀಳಲಿದೆ’ ಎಂದು ಅಗರಕರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-51-1889859284</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>