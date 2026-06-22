ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪ್ರಖರ ಆಟಕ್ಕೆ ಒಲಿದ ಜಯ

<p>ದಂಬುಲ್ಲಾ(ಪಿಟಿಐ): ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಭೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಗಳ ದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ತೋಳ್ಬಲ ಮೆರೆದರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತ್ರಿಕೋನ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಅವರು 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 94 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಅಬ್ಬರದ ಆಟದ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು 66 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು.</p>.<p>ವೈಭವ್ ಅವರು 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಅಬ್ಬರದ ಆಟದ ಬಲದಿಂದ ತಂಡವು 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9ಕ್ಕೆ377 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವು 47.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 311 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಸದೀರಾ ಸಮರವಿಕ್ರಮ (52; 44ಎ, 4X9) ಮತ್ತು ವನುಜಾ ಸಹನ್ (62; 69ಎ) ಅವರು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ ಯಶ್ ಠಾಕೂರ್ (45ಕ್ಕೆ3) ಮತ್ತು ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್ (60ಕ್ಕೆ3) ಅವರು ಮಿಂಚಿದರು.</p>.<p>ವೈಭವ್ ಅಬ್ಬರ: ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ತಂಡವು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿತು. ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ (39; 29ಎ) ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಅವರು ಆರಂಭ ದಿಂದಲೇ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ವೈಭವ್ ಅವರು ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಎರಗಿದರು. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 132 ರನ್ ಸೇರಿದವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಆಡಿದ್ದು 53 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಅವರದ್ದು ಸಿಂಹಪಾಲು. 10 ಬೌಂಡರಿ, 8 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. 324.14ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಸೂರೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>9ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶತಕದ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟಲು ಆರು ರನ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸಹನ್ ಅರ್ಚಾಚಿಗೆ ಎಸೆತ ದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ವಿಜಯಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆದರು. ನಂತರದ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಕೂಡ ನಿರ್ಗಮಿ ಸಿದರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯವಾಡ (40; 51ಎ, 4X2, 6X1) ಮತ್ತು ನಾಯಕ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (67; 90ಎ, 4X4, 6X1) ಅವರೂ ಬೀಸಾಟವಾಡಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ಭಾರತ ಎ: 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9ಕ್ಕೆ377 (ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ 39, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 94, ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ 40, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 67, ಕುಮಾರ ಕುಶಾಗ್ರ 36, ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್ 27, ಅನುಕೂಲ್ ರಾಯ್ 39, ಕುಗಾಥ್ಸಾ ಮಾತುಲನ್ 82ಕ್ಕೆ2, ರವಿಂದು ಫರ್ನಾಂಡೊ 72ಕ್ಕೆ2, ವನುಜಾ ಸಹನಾ 39ಕ್ಕೆ2) ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ: 47.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 311 (ನಿರೋಷನ್ ಡಿಕ್ವೆಲ್ಲಾ 25, ನುವಾನಿದು ಫರ್ನಾಂಡೊ 21, ಸದೀರಾ ಸಮರವಿಕ್ರಮ 52, ಸಹನ್ ಅರ್ಚಚಿಗೆ 38, ವನುಜಾ ಸಹನ್ 62, ವಿಜಯಕಾಂತ್ ವಿಯಾಸ್ಕಾಂತ್ 39, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಿರಾಜ್ 21, ಯಶ್ ಠಾಕೂರ್ 45ಕ್ಕೆ3, ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಂ 60ಕ್ಕೆ3, ಅನುಕೂಲ್ ರಾಯ್ 42ಕ್ಕೆ2) ಫಲಿತಾಂಶ: ಭಾರತ ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ 66 ರನ್ ಜಯ. ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-51-1060126149</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>