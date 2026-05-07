ಐಪಿಎಲ್ನ ಆರಂಂಭದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ, ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಗಿಲ್ (36) ಅವರು ಬುಧವಾರ (ಮೇ 6ರಂದು) ರಂದು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

1989ರಲ್ಲಿ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2007ರ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಇವರು ಆಡಿದ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬ್ಲಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಬಳಿಕ 2009ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಸೌರಭ್ ತಿವಾರಿ, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 6 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 2010ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರು.