ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಗೋಪಿನಾಥ್ ನಿಧನ

ಚೆನ್ನೈ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿದ್ದ ಸಿ.ಡಿ.ಗೋಪಿನಾಥ್ (96) ಅವರು ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ತಂಡದ ಕೊನೆಯ ಕೊಂಡಿ ಕಳಚಿದಂತಾಯಿತು.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಂತಕತೆ ನೀಲ್ ಹಾರ್ವಿ (97) ನಂತರ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಜೀವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಎನಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ, ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ.

ಗೋಪಿನಾಥ ಅವರ ನಿಧನದೊಂದಿಗೆ ಸದ್ಯ ಮುಂಬೈನ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಾಟಣಕರ್ ಅವರು ಬದುಕುಳಿದಿರುವ ಭಾರತದ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಅವರು 1955 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರ ವಯಸ್ಸು 95.

ಭಾರತ ತಂಡವು ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಗೆಲುವನ್ನು 1952ರಲ್ಲಿ ಚಿಪಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ (ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಟು ರನ್ಗಳಿಂದ) ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿನಾಥ್ 35 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವರು ಎಂಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟು 242 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಅಜೇಯ 50 ರನ್ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿತ್ತು.

ಆದರೆ ಆಗಿನ ಮದ್ರಾಸ್ ತಂಡದ ಪರ 83 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 42ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 4,259 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.