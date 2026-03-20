IPL 2026: CSK, RR ತಂಡಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ: ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಹೊರಕ್ಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.