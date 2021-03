ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ; ಊಹಿಸಬಲ್ಲೀರಾ?

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ನೂತನ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಮಗದೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರದ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವು ಬೇಗನೇ ಬಯಲಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಧೋನಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೊದಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಗೆಟಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಧೋನಿ ಈ ನೂತನ ಲುಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.

😮😮😮 - our faces since we saw #MSDhoni 's new avatar that could just break the Internet! 🙊What do you think is it about? pic.twitter.com/Mx27w3uqQh

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದ ಆರಂಭಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಧೋನಿ, ನಾಯಕರಾದ ಬಳಿಕ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಆರ್ಮಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಬಿಳಿ ಗಡ್ಡದಲ್ಲೂ ಧೋನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು.

ಮುಂಬರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು ಚಿತ್ರಿಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಧೋನಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಂತೆ ವೇಷಭೂಷಣ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

Mantra… avatar… we are as 🤯 as you are right now!

Give us your best guess as to what this mantra is that he's talking about and keep watching this space for the reveal. 😎 pic.twitter.com/km9AQ93Dek

— Star Sports (@StarSportsIndia) March 14, 2021