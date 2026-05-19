ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕು: ಗಾಯಕವಾಡ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಕುರಿತು CSK ಕೋಚ್ ಹೇಳಿಕೆ

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ: </strong>ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತ ಬಳಿಕ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಪ್ಲೇಆಫ್ ಓಟದಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ ಅವರು ನಾಯಕನಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಸ್ಟೀಫನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ ಅವರು ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಲಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಅವರು ಧೀರ್ಘಕಾಲ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಯುವಕರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಂಡದ ಇತರೆ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ. ಅವರು ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರರಿಂದಲೂ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಇತರರಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕನಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಗಾಯಕವಾಡ್ ಅವರು ಕೇವಲ 29ರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಡಿರುವ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 2 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 'ಈ ಋತುವು ನಮಗೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾಡಲಾದ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ತಂಡವು ಇತರೆ ತಂಡಗಳಿಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿದೆ' ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.</p>