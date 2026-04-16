‘ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ, ಸಾಂಬಾರ್, ಚಟ್ನಿ’; RCB ವಿರುದ್ಧ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ CSK

ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರಂದು ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ತಂಡವು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗೆ (BCCI) ಔಪಚಾರಿಕ ದೂರು ನೀಡಿದೆ.

ಸಿಎಸ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿನ ಅತಿರೇಕದ ಮನರಂಜನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಮೇಲಿನ ಕಿರುಕುಳದವರೆಗೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾಳಗ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ. ಸದ್ಯ, ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದೆ.

ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ, ಸಾಂಬಾರ್, ಚಟ್ನಿ, ಚಟ್ನಿ' ಹಾಡುನ್ನು ತಂಡವೊಂದನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಗುರುತನ್ನು ಅಣಕಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

'ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಿಜೆಗಳು ತವರಿನ ತಂಡವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅತಿರೇಕದ ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಹರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಸಿಎಸ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್, ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರುವ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು 'ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ, ಸಾಂಬಾರ್, ಚಟ್ನಿ, ಚಟ್ನಿ' ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೊಗೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಬಳಿಕ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮದ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರರು ಅಥವಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವರ್ತನೆ ತೋರಬಾರದು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಡಿಜೆ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮನೋಬಲ ಕುಗ್ಗಿಸುವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಸಿಇಒ ಕಾಸಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.