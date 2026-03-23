ಚೆನ್ನೈ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಗೌರವ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಎಂ.ಎ. ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ರೋರ್ 26' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೈನಾ ಮತ್ತು ಹೇಡನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗೌರವ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ರೈನಾ ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದಲ್ಲಿ 2008 ರಿಂದ 2021ರವರೆಗೆ ಆಡಿದ್ದರು. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡವು ನಾಲ್ಕು (2010, 2011, 2018 ಮತ್ತು 2021) ಸಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿತ್ತು. 2010 ಮತ್ತು 2014ರಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಟಿ20 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದರು. ಅವರು ತಂಡದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ (5529) ಗಳಿಸಿರುವ ಆಟಗಾರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕ ಮತ್ತು 38 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಇವೆ. ಹೇಡನ್ ಅವರು 2008 ರಿಂದ 2010ರವರೆಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. 2009ರಲ್ಲಿ ಅವರು 572 ರನ್ ಪೇರಿಸಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಒಟ್ಟು 1117 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರಾದ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮುರಳೀಧರನ್, ಅಂಬಟಿ ರಾಯುಡು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ, ಎಸ್. ಬದರಿನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಮೈಕೆಲ್ ಹಸ್ಸಿ ಇದ್ದರು.