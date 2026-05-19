CSK ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ತಲುಪಿದ ಮೂರು ತಂಡಗಳು: 1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ, ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ತಲುಪಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಐದು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
• ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ತಲುಪಿದ ಟಾಪ್ ತಂಡಗಳು
ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರೆ, ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿವೆ.
• ಉಳಿದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಐದು ತಂಡಗಳು
ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಕೆಕೆಆರ್, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಕಡೆಯ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದೆ.
• ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ
ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ತಲುಪಲಿದೆ; ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರೆ ಇತರ ತಂಡಗಳ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
• ಇತರ ತಂಡಗಳ ಬವಣೆ
ಪಂಜಾಬ್, ಕೆಕೆಆರ್, ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳು ತಾವು ಆಡುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ತಂಡಗಳ ಸೋಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡಬೇಕಿದೆ.
• ಸಿಎಸ್ಕೆ ಹೊರಬೀಳುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಕನಸು ಕಮರಿದ್ದು, ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತಗೊಂಡಿದೆ.
