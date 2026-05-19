ಮಂಗಳವಾರ, 19 ಮೇ 2026
CSK ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ತಲುಪಿದ ಮೂರು ತಂಡಗಳು: 1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 19 ಮೇ 2026, 5:46 IST
Last Updated : 19 ಮೇ 2026, 5:50 IST
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ, ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಚ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ತಲುಪಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಐದು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ತಲುಪಿದ ಟಾಪ್ ತಂಡಗಳು
ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರೆ, ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಚ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿವೆ.
ಉಳಿದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಐದು ತಂಡಗಳು
ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಕೆಕೆಆರ್, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಕಡೆಯ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ
ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ತಲುಪಲಿದೆ; ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರೆ ಇತರ ತಂಡಗಳ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇತರ ತಂಡಗಳ ಬವಣೆ
ಪಂಜಾಬ್, ಕೆಕೆಆರ್, ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳು ತಾವು ಆಡುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ತಂಡಗಳ ಸೋಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡಬೇಕಿದೆ.
ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಹೊರಬೀಳುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ
ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಕನಸು ಕಮರಿದ್ದು, ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತಗೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
181
ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಚ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ರನ್ ಗುರಿ
ಮೇ 18
ಪಂದ್ಯದ ದಿನಾಂಕ
12
ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಒಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
